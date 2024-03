Power Of Canada Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die Dividendenrendite von Power Of Canada beträgt aktuell 5,51 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Durchschnitt von 5,54 Prozent. Aus diesem Grund bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Power Of Canada-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 36,92 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 38,72 CAD nur um 4,88 Prozent darüber liegt. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs (38,78 CAD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,15 Prozent). Aus dieser Perspektive erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die charttechnische Entwicklung.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Power Of Canada als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9,76 insgesamt 13 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung" (11,22). Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Aktie von Power Of Canada im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,56 Prozent erzielt, was 4,86 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Jedoch liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche bei 25,07 Prozent, wobei Power Of Canada aktuell 10,51 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.