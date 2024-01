Power Of Canada Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Aktie der Power Of Canada wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Dabei erhielt sie eine Einstufung von 1 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Aufgrund dieser Bewertungen wird die langfristige Einstufung als "Neutral" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Power Of Canada vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der Power Of Canada liegt bei 40,8 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 7,68 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Gut" basierend auf der aktuellen Bewertung der Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, liegt bei Power Of Canada bei 43,94 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 42,17 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist daher "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wird bei Power Of Canada eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Power Of Canada aktuell 6. Dies ergibt eine positive Differenz von +3,3 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Versicherung". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Power Of Canada eine Bewertung von "Gut" von den Analysten.