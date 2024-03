Power Metals Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Power Metals wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 40 Punkten bewertet, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso erhält der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis mit 41,18 Punkten ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigt sich insgesamt eine positive Tendenz bei Power Metals in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien. Die vergangenen Äußerungen und Meinungen deuten auf eine optimistische Einschätzung hin, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Power Metals in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,97 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Underperformance bei -0,1 Prozent.

Bei der technischen Analyse in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Aktienkurses ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Power Metals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,31 CAD, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,25 CAD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Power Metals gemäß der verschiedenen Bewertungsfaktoren ein "Neutral"-Rating.