Power Metals Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Power Metals ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Power Metals-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 16,67, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 47,06, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

In den letzten Wochen konnte bei Power Metals keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und der Buzz mit "Neutral" bewertet, da keine auffälligen Veränderungen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Power Metals daher für diese Stufe ein "Neutral".

Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Power Metals-Aktie beträgt derzeit 0,31 CAD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine Nähe zum letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Power Metals auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Power Metals derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 3,5 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,5 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.