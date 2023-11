Power Metals Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

Der Aktienkurs von Power Metals hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 78,95 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche von -10,54 Prozent eine starke Leistung darstellt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie. Der Relative Strength Index (RSI) der Power Metals liegt bei 50, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,82 % als schlecht eingestuft wird. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Power Metals mit 0,28 CAD sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage als auch zum GD200 im negativen Bereich, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.