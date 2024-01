Power Integrations Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Power Integrations-Aktie stattgefunden. Davon wurden 3 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Power Integrations-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Power Integrations. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 94 USD, was ein Aufwärtspotential von 14,48 Prozent ergibt, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 82,11 USD. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Power Integrations.

Fundamental gesehen hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 77,47, was 10 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (70,12). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen war das Stimmungsbarometer grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Power Integrations. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Power Integrations-Aktie ein Durchschnitt von 82,02 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 82,11 USD (+0,11 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs von 82,11 USD liegt auch über dem 50-Tages-Durchschnitt von 76,77 USD (+6,96 Prozent), was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.