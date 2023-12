Power Integrations Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die Power Integrations-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Neutral" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 81,97 USD, während der letzte Schlusskurs bei 78,37 USD liegt, was einer Abweichung von -4,39 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 74,75 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt mit einer Abweichung von +4,84 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen rund um Power Integrations diskutiert wurden. Allerdings überwiegt in den letzten ein, zwei Tagen die negative Kommunikation, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Power Integrations niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche. Dieser Unterschied von 1,2 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Power Integrations bei 68, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 67,32 als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie auch auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.