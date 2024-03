Power Integrations Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Power Integrations in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie führt. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Power Integrations in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -15,14 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 497,87 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung und Einschätzungen rund um die Aktie hin. Die überwiegend positiven Themen, die in den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen angesprochen wurden, führen zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten überwiegend positive Einschätzungen für Power Integrations abgegeben und erwarten eine Entwicklung von 40,22 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.