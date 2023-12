Power Integrations Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

In den letzten Wochen konnte bei Power Integrations eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen. Dies führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Ebene.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Power Integrations-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 81,97 USD liegt. Der letzte Schlusskurs beträgt 78,37 USD, was einer Abweichung von -4,39 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird ein "Neutral"-Rating vergeben, da der letzte Schlusskurs (74,75 USD) ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Power Integrations-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 42, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 40,53) ergibt ein "Neutral"-Rating. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche erzielte Power Integrations in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,12 Prozent, was eine Underperformance von -3,3 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 5,25 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.