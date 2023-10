Die Power der Innovation: Diese Aktien sind die Motoren für Fortschritt, Wachstum und Rendite!

Im Zeitalter des technologischen Wandels sind Unternehmen, die sich der ständigen Innovation verschrieben haben, die wahren Motoren des wirtschaftlichen Fortschritts. Der rasante Aufstieg der Technologiegiganten bestätigt dies meines Erachtens eindeutig.

Drei dieser Schwergewichte, Amazon (WKN: 906866), Alphabet (WKN: A14Y6F) und Meta Platforms (WKN: A1JWVX), stechen nicht nur durch ihre beeindruckenden Finanzergebnisse hervor, sondern auch durch ihre beachtlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E). Diese sind nicht nur in absoluten Zahlen beeindruckend, sondern auch im Verhältnis zu den zuletzt erzielten Umsätzen.

Doch werfen wir einen genaueren Blick auf diese Titanen und ihre enormen F&E-Ausgaben im Jahr 2022 sowie auf die zugrunde liegenden Geschäftsmodelle, die den Weg für weiteres Wachstum ebnen.

Amazon: Datenkrake mit wachsendem Ökosystem

Der E-Commerce-Riese Amazon hat im Jahr 2022 satte 69,7 Mrd. US-Dollar in Forschung und Entwicklung investiert – mit einem beeindruckenden Anstieg von 31 % im Vergleich zum Vorjahr. Ein Rekord, nicht nur für Amazon, sondern auch im weltweiten Vergleich.

Die Basis des Erfolgs ist der Online-Handel. Amazon hat diesen nicht revolutioniert, sondern frühzeitig auch in andere Geschäftsfelder wie Cloud-Dienste, künstliche Intelligenz und Logistik investiert. Das Geschäftsmodell – oder besser das Ökosystem von Amazon – erstreckt sich über verschiedene Segmente, darunter Amazon Marketplace, Amazon Web Services (AWS) und Prime Video.

Ein wesentlicher Grund für den Erfolg des Unternehmens ist sein ständiges Streben nach Innovation. Es positioniert Amazon als einen der Hauptakteure in der globalen Wirtschaft und verspricht weiterhin beeindruckendes Wachstum.

Alphabet: Wachstumsmarkt Online-Werbung als Quelle für Innovationen

Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, hat im Jahr 2022 beeindruckende 37,6 Mrd. US-Dollar in Forschung und Entwicklung investiert, was einem Anstieg von 25 % entspricht. Der Kern des Geschäftsmodells von Alphabet ist die Internet-Suchmaschine Google, aber das Unternehmen hat sich auch in Bereichen wie autonomes Fahren, künstliche Intelligenz und Gesundheit diversifiziert.

Viele dieser Zukunftswetten sind nicht monetarisiert und werden durch das starke Werbegeschäft subventioniert. Google ist nach wie vor führend auf dem digitalen Werbemarkt, auch wenn Newcomer wie TikTok den Wachstumsmarkt aufmischen. Innovative Projekte wie Waymo (autonomes Fahren) könnten langfristig aber zusätzliche Wachstumschancen bieten.

Meta Platforms: Mit Online-Werbung im Nacken im Metaversum durchstarten

Früher als Facebook bekannt, hat Meta Platforms im Jahr 2022 beeindruckende 33,6 Mrd. USD in F&E investiert, was den dritthöchsten Wert im heutigen Ranking darstellt. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um erstaunliche 43 % – ein Anstieg, den kein anderes Unternehmen dieser Größe verzeichnet hat.

Das soziale Netzwerk Facebook bleibt ein zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells, Meta Platforms setzt aber verstärkt auf Metaverse-Technologien. Die Vision einer virtuellen Realität, in der Menschen miteinander interagieren, verspricht nicht nur einen revolutionären Wandel im sozialen Bereich, sondern auch in der digitalen Wirtschaft.

Bisher handelt es sich jedoch noch um sehr unkonkrete Visionen, die vom Markt nicht wirklich honoriert werden. Auch dieses Geschäft wird – wie bei Alphabet – durch das hochprofitable Werbegeschäft subventioniert.

Fazit zur Power der Innovation

Innovation ist der Schlüssel zum Erfolg in der heutigen schnelllebigen Wirtschaft. Die drei Unternehmen Amazon, Alphabet und Meta Platforms haben dies früh erkannt und setzen hier nicht nur Maßstäbe, sondern gestalten die Zukunft aktiv mit.

Ihre massiven Investitionen in Forschung und Entwicklung unterstreichen dabei den starken Willen zur kontinuierlichen Weiterentwicklung, was für Investoren, die nach langfristigen Wachstumschancen suchen, sicherlich attraktiv sein dürfte. Zumindest hat die Vergangenheit deutlich gezeigt, dass hohe F&E-Ausgaben in der Zukunft oft mit steigenden Aktienkursen einhergehen.

Der Artikel Die Power der Innovation: Diese Aktien sind die Motoren für Fortschritt, Wachstum und Rendite! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Frank Seehawer besitzt Aktien von Amazon, Alphabet und Meta Platforms. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Alphabet, Amazon und Meta Platforms.

Aktienwelt360 2023