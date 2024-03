Power Financial Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu bewerten. Er ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Minerva-Aktie liegt bei 66 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der ebenfalls bei 66,67 liegt. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers nach RSI-Bewertung.

Die Diskussionsintensität im Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Minerva wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Die Analyse der Social-Media-Diskussionen zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Minerva eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Minerva daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,14 HKD für den Schlusskurs der Minerva-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,129 HKD, was einem Unterschied von -7,86 Prozent entspricht. Daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Minerva-Aktie führt.