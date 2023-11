Power Financial Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) der Minerva-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation an, da er bei 16,67 liegt. Dies wird als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 52, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse ergibt eine Abweichung von -13,33 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich eine stabile Stimmung für Minerva, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da in den vergangenen Tagen weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.