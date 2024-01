Power & Digital Infrastructure Acquisition II Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp":

Die Aktie von Power & Digital Infrastructure Acquisition Ii hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 10,51 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 10,75 USD, was einem Unterschied von +2,28 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt deuten auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein überwiegend positives Stimmungsbild in Bezug auf Power & Digital Infrastructure Acquisition Ii. Die Meinungen in den letzten beiden Wochen waren größtenteils positiv, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "gut" einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt interessante Werte. Der RSI7 liegt bei 14,29 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "guten" Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 35,29, was auf eine neutrale Situation hindeutet und zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Power & Digital Infrastructure Acquisition Ii ein "gutes" Rating in diesem Abschnitt.