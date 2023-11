Power & Digital Infrastructure Acquisition II Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp":

Die technische Analyse der Power & Digital Infrastructure Acquisition Ii zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 10,44 USD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 10,7 USD liegt und einen Abstand von +2,49 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 10,65 USD, was einer Differenz von +0,47 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "neutralen" Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine "neutrale" Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Power & Digital Infrastructure Acquisition Ii wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als positiv bewertet. Dies lässt darauf schließen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "gut" eingestuft werden kann.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergibt sich ebenfalls ein "neutraler" Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 20 Punkten, was darauf hinweist, dass die Power & Digital Infrastructure Acquisition Ii überverkauft ist und somit eine "gute" Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 47,37, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier der Power & Digital Infrastructure Acquisition Ii somit ein "gutes" Rating in diesem Abschnitt.