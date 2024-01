Power & Digital Infrastructure Acquisition II Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp":

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Power & Digital Infrastructure Acquisition Ii in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet. Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über das Unternehmen gesprochen, was zu einer positiven Bewertung auf dieser Ebene führt. Die Anleger-Stimmung insgesamt wird daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 16,67 Punkten, was darauf hinweist, dass Power & Digital Infrastructure Acquisition Ii überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,5 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,74 USD liegt, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Sowohl der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen als auch der letzte Schlusskurs zeigen nur geringfügige Abweichungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Power & Digital Infrastructure Acquisition Ii-Aktie daher aufgrund der Analyse der Stimmung, des RSI und der technischen Indikatoren auf verschiedenen Zeitebenen eine "Neutral"-Bewertung.