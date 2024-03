Power Construction of China im Check!

Der Aktienkurs von Power Construction Of China hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,93 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -19,05 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -12,88 Prozent für Power Construction Of China führt. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -18,45 Prozent im letzten Jahr, und Power Construction Of China lag 13,48 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Power Construction Of China liegt bei 41,3, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 48,2 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der 200-Tage-Durchschnitt eine Abweichung von -4,3 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt weist eine Abweichung von +4,07 Prozent auf und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating. Zusammenfassend erhält Power Construction Of China basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Power Construction Of China in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität und deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.