Power Construction of China-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Power Construction Of China-Aktie wird charttechnisch analysiert und erhält unterschiedliche Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 5,38 CNH, während der aktuelle Kurs bei 5,26 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -2,23 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Dagegen liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) bei 4,9 CNH, was 7,35 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Power Construction Of China-Aktie liegt bei 27,27 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 41,78, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Power Construction Of China-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,93 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -20 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -11,93 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -19,13 Prozent hatte, liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 12,81 Prozent schlechter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Power Construction Of China-Aktie.