Power Construction of China Aktie: Das war abzusehen!

Die Power Construction Of China-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs liegt bei 5,04 CNH und weist eine -8,2-prozentige Entfernung vom GD200 (5,49 CNH) auf. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 4,86 CNH, was einen Abstand von +3,7 Prozent bedeutet. Betrachtet man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage, ergibt sich ein neutrales Signal.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Power Construction Of China-Aktie mit -27,45 Prozent mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -20,96 Prozent aufweist, liegt die Aktie mit 6,48 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem negativen Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Power Construction Of China eingestellt waren. Es gab insgesamt drei positive und sechs negative Tage, sowie fünf Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Power Construction Of China-Aktie liegt bei 30, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine neutrale Einstufung von 41,99. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Aktie basierend auf dem RSI.

Insgesamt wird die Power Construction Of China-Aktie derzeit als "Neutral" bewertet, sowohl in der charttechnischen Analyse als auch im Branchenvergleich und der Anlegerstimmung.