Power Construction of China Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Anleger: Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Power Construction Of China eingestellt waren. Es gab sieben positive und nur zwei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die jüngsten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Power Construction Of China daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bewerten wir die Anlegerstimmung für Power Construction Of China als "Gut".

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -28,93 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Power Construction Of China damit 29,83 Prozent unter dem Durchschnitt (0,9 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt 0,22 Prozent. Power Construction Of China liegt aktuell 29,15 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dabei helfen, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Power Construction Of China-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 6,21 CNH. Da der letzte Schlusskurs bei 5,03 CNH liegt, ergibt sich ein Unterschied von -19 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Bei einer Betrachtung basierend auf den letzten 50 Handelstagen beträgt der gleitende Durchschnitt 5,19 CNH, was zu einem ähnlichen letzten Schlusskurs (-3,08 Prozent) führt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Power Construction Of China-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Relative Strength Index: Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt der RSI als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Power Construction Of China liegt bei 90,91, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 63,38 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung als "Schlecht".