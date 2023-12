Power Construction of China Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Power Construction Of China-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bewerten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 6,06 CNH, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 4,77 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -21,29 Prozent, weshalb die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,11 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Power Construction Of China-Aktie mit -33,49 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" und der Branche "Bauwesen", was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 62 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Power Construction Of China-Aktie.