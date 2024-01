Power Construction of China Aktie: Einfach unglaublich

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt der Aktienkurs von Power Construction Of China bei einer Rendite von -33,49 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Bauwesen-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 1,93 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Power Construction Of China mit 35,43 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Power Construction Of China zeigen eine erhöhte Aktivität im Netz. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Power Construction Of China in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Power Construction Of China bei 4,93 CNH und ist damit -1,6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -16,58 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 29,73 Punkte, was bedeutet, dass Power Construction Of China momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,39, was bedeutet, dass Power Construction Of China hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Power Construction Of China für diesen Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.