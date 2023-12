Power Co 5.6 % Gon Cum Fir Prf Aktie: Das ist einfach klasse!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Power Of Canada liegt derzeit bei 10, was bedeutet, dass die Börse 10,54 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert ist um 8 Prozent niedriger als der Durchschnitt in der Versicherungsbranche, der bei 11 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf Basis des KGV.

Die Dividendenrendite beträgt 6,05 Prozent, was 3,06 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2,99 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Power Of Canada-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,83 Prozent erzielt, was 8,19 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Im Bereich Versicherung liegt die durchschnittliche jährliche Rendite bei 16,54 Prozent, wobei Power Of Canada aktuell 1,71 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen über Power Of Canada veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.