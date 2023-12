Power Co 5.6 % Gon Cum Fir Prf Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "JP Morgan Chase":

Die Aktie von Power Of Canada wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine Analystenupdates zu Power Of Canada aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (40,8 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 8,28 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Power Of Canada eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Hinsichtlich der Stimmung und des Buzzes rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Power Of Canada zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild erhält die Aktie von Power Of Canada daher die Note "Neutral".

Die Dividendenrendite der Power Of Canada-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 6,05 Prozent und liegt damit 3,06 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Power Of Canada im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,83 Prozent erzielt, was 8,19 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit Versicherungsaktien liegt die jährliche Rendite jedoch 1,71 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.