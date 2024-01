Power Co 5.6 % Gon Cum Fir Prf Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Power Of Canada liegt bei 43,94 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 42,17, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" eingestuft.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Versicherung) wird Power Of Canada als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,4 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 11,46 bei 18 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Power Of Canada von 37,89 CAD eine Entfernung von +5,19 Prozent vom GD200 (36,02 CAD), was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 36,11 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Power Of Canada als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die langfristige Einstufung der Aktie der Power Of Canada basierend auf Analysteneinschätzungen zeigt insgesamt 1 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen in den letzten zwölf Monaten. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Für die Aktie liegt das mittlere Kursziel bei 40,8 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 7,68 Prozent darstellt, und somit zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Power Of Canada die Einschätzung "Gut".