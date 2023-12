Power Assets Holdings Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Power Assets":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz: zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Dies führt zu einer neutralen Bewertung dieses Punktes. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen gab es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Aufmerksamkeit der Anleger für das Unternehmen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Daher erhält die Power Assets-Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 14 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 14,78 Euro für jeden Euro Gewinn von Power Assets zahlt, was 22 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf Basis des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Power Assets eher neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. In den letzten Tagen haben sich keine besonders positiven oder negativen Themen herauskristallisiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine neutrale Einschätzung. Jedoch haben tiefgreifende und automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Power Assets in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +28,57 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Stromversorger"-Branche erzielt, die im Durchschnitt um -14,77 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Versorgungsunternehmen"-Sektors liegt die Rendite von Power Assets um 28,57 Prozent höher. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.