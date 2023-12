Power Assets Holdings Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Power Assets":

Derzeit wird die Power Assets-Aktie anhand verschiedener Analysen bewertet. Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert bei 14, was bedeutet, dass die Börse 14,78 Euro für jeden Euro Gewinn von Power Assets zahlt. Dies ist 22 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt im Bereich "Stromversorger", der momentan bei 12 liegt. Aus diesem Grund wird der Titel als überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf Grundlage des KGV.

Eine technische Analyse der Power Assets-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 40,96 HKD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 44 HKD, was einer Abweichung von +7,42 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zu den 50-Tages-Durchschnitt von 39,6 HKD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +11,11 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Power Assets eine insgesamt "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Power Assets mit einer Rendite von 13,8 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" um mehr als 30 Prozent darüber liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Stromversorger"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -16,34 Prozent, liegt Power Assets mit 30,15 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Power Assets-Aktie konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält Power Assets für diese Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.