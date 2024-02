Power Assets Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Power Assets":

Die Aktie von Power Assets wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,4 bewertet, was 58 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Stromversorger". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Performance hat Power Assets in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 17,04 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -23,08 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +40,12 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, liegt Power Assets mit einer Ausschüttung von 6,07 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,91 %. Die Differenz von 0,16 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Power Assets derzeit bei 41,46 HKD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 46,85 HKD aus dem Handel ging, was einem Abstand von +13 Prozent entspricht und die Einstufung als "Gut" ergibt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat die Aktie derzeit ein Niveau von 44,78 HKD, was einer Differenz von +4,62 Prozent entspricht und damit zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".