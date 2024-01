Power Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um die Aktie von Power zeigen eine neutrale Tendenz. Die Diskussionsintensität im Netz war in den vergangenen Monaten durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich ebenfalls kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Power bei 2,82 USD liegt, während die Aktie selbst bei 1,99 USD gehandelt wird. Dies ergibt eine Distanz von -29,43 Prozent zum GD200 und von -21,03 Prozent zum GD50, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde neutral über Power diskutiert. In den vergangenen Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung durch das Anleger-Stimmungsbarometer führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Power-Aktie ebenfalls neutral bewertet. Der RSI7 liegt bei 87,5, was zu einer "schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 66,33 liegt und somit eine "neutral"-Einstufung bedingt. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.