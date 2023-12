PowerUp Acquisition Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die technische Analyse von Powerup Acquisition zeigt, dass das Unternehmen derzeit auf einer neutralen Bewertungsebene liegt. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 10,72 USD, während der letzte Schlusskurs bei 10,88 USD liegt, was einer Abweichung von +1,49 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,99 USD, was einer Abweichung von -1 Prozent entspricht. Dies führt zu einer weiteren neutralen Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für Powerup Acquisition. Der 7-Tage-RSI beträgt 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,96, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten Wochen überwogen die negativen Themen in den Diskussionen, was zu einer schlechten Einschätzung führt.

Zusätzlich zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine neutrale Diskussionsintensität, jedoch eine negative Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Einschätzung für Powerup Acquisition.