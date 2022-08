PowerTap Hydrogen Capital-Aktie: Zurück auf dem Boden der Tatsachen!

Die PowerTap Hydrogen Capital, vormals Clean Power Capital, befindet sich seit vielen Monaten in einem kräftigen Abwärtstrend. Seit Mitte Januar 2021 hat die Notierung nahezu 97 Prozent an Wert eingebüßt und ist auf niedrigstes Pennystock-Niveau abgerutscht. Der Titel zeichnet sich durch eine extrem hohe Volatilität aus, sodass es auf Tagesbasis immer wieder zu extremen Kursausschlägen in die eine oder andere… Hier weiterlesen