PowerTap Hydrogen Capital Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Dividendenpolitik von Powertap Hydrogen Capital erhält von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -28,81 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs von 0,082 USD der Powertap Hydrogen Capital sich mit -75,88 Prozent Entfernung vom GD200 (0,34 USD) befindet. Ebenso weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,27 USD auf, was einen Abstand von -69,63 Prozent bedeutet. Basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen wird der Aktienkurs der Powertap Hydrogen Capital daher als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Powertap Hydrogen Capital sind ebenfalls negativ, da in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien zu verzeichnen war. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls in den roten Bereich. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Powertap Hydrogen Capital-Aktie kurzfristig als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating für diesen Punkt führt. Im Gegensatz dazu wird sie auf längerfristiger Basis als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Powertap Hydrogen Capital daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dieser Analyse.