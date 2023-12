PowerTap Hydrogen Capital Aktie: Ist das noch normal?

Die Powertap Hydrogen Capital wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,3 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,273 USD) um -9 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,31 USD weist auf eine Abweichung des Aktienkurses um -11,94 Prozent hin. Insgesamt entspricht dies der Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Powertap Hydrogen Capital-Aktie beträgt aktuell 22, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 54,71 und weist darauf hin, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite der Powertap Hydrogen Capital liegt bei 0 %, was 23,52 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zur Einstufung der Dividende als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes für Powertap Hydrogen Capital verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

Insgesamt erhält Powertap Hydrogen Capital auf Grundlage der technischen Analyse und des Sentiments in den sozialen Medien ein "Gut"-Rating.