PowerTap Hydrogen Capital-Aktie: Große Skepsis herrscht!

Die Freude der Anleger ist mit der Aktie von PowerTap Hydrogen Capital eher gering. Es gibt zwar Bewegung in den Kursen, und gelegentlich können sie an einem Tag um zweistellige Prozentsätze steigen. Aber die katastrophale Gesamtsituation ändert sich dadurch kaum. Beispielsweise stieg am vergangenen Freitagmorgen in Stuttgart der Kurs um etwas mehr als 10%.

Jedoch erhöhte sich der Preis auf lediglich 0,63 Euro und verweilt damit weiterhin im Bereich des Pennystocks mit einem Jahresverlust von 68%. Im Laufe der letzten fünf Jahre fiel er sogar um 98,7%. Die Aktie ist nur noch ein Schatten ihrer selbst.

PowerTap Hydrogen Capital-Aktie: Nur heiße Luft?

PowerTap hat seine Investoren immer wieder mit vielversprechenden Versprechen angelockt. In Nordamerika arbeitet das Unternehmen an einem Netzwerk von Wasserstofftankstellen....