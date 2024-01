PowerTap Hydrogen Capital Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In den letzten 200 Handelstagen schloss die Powertap Hydrogen Capital-Aktie durchschnittlich bei 0,33 USD. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,44 USD, was einem Unterschied von +33,33 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,27 USD liegt mit einem Schlusskurs von über 62,96 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, wodurch die Aktie insgesamt ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Powertap Hydrogen Capital-Aktie abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Powertap Hydrogen Capital derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da zwar überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden, in den letzten Tagen jedoch vermehrt negative Themen diskutiert wurden.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".