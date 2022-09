PowerTap Hydrogen Capital-Aktie: Die Bullen sind in Lauerstellung!

Für die Aktie von PowerTap Hydrogen Capital (vormals Clean Power Capital) ist es in der vergangenen Woche wieder ein Stück nach oben gegangen. Am Ende der Woche betrugen die Kursgewinne 11,11 Prozent. In den zwei Wochen zuvor war die Aktie noch stark unter Druck geraten und um fast 70 Prozent eingebrochen. Dabei wird es sich aller Voraussicht nach um Gewinnmitnahmen… Hier weiterlesen