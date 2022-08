PowerTap Hydrogen Capital-Aktie: Alles beim Alten?

Während die PowerTap Hydrogen Capital-Aktie dem hiesigen Handel weiterhin fernbleibt, verfolgt sie an den US-Börsen seelenruhig ihren Abwärtstrend. Über eben diesen kann auch nicht hinwegtäuschen, dass die Kurse sich in den letzten Tagen ganz dezent erholen konnten und es vom 52-Wochen-Tief bei 0,065 USD bis auf 0,076 USD in die Höhe ging. Jegliche charttechnische Indikatoren zeigen weiterhin in Richtung Süden… Hier weiterlesen