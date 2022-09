PowerTap Hydrogen-Aktie: Was folgt jetzt?

Das Wasserstoffunternehmen PowerTap Hydrogen Capital hat ein Update zum US Inflation Reduction of Act (IRA) von 2022 vorgelegt, das dem Unternehmen eine Expansion außerhalb Kaliforniens ermöglicht, da die Gesetzgebung Anreize auf Bundesebene bietet. Das Gesetz von 2022 wird zu Investitionen in Höhe von 369 Milliarden US-Dollar in Energie- und Klimaschutzprogramme führen und bis zum Jahr 2030 kumulativ 6,3 Milliarden Tonnen… Hier weiterlesen