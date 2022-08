PowerTap Hydrogen-Aktie: Ein Hammer!

PowerTap Hydrogen ist aktuell so etwas wie die Aktie der Stunde. Die Kurse sind in den vergangenen fünf Handelstagen um gut 44 % aufwärts geschossen. Dabei profitierte das Unternehmen – zumindest den eigenen Aussagen nach – vom sogenannten Inflation Reduction Act der Regierung in den USA. Damit sollen Energie-Unternehmen (u.a.) vorangetrieben werden. Das Milliarden-Programm kann dem Beteiligungsunternehmen für junge Energie-Unternehmen… Hier weiterlesen