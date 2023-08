PowerCell Sweden: Potenzial für Kursanstieg um 30,55% auf 11,05 EUR

Die Aktie von PowerCell Sweden hat am gestrigen Tag eine positive Entwicklung gezeigt und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von +1,49% verzeichnet. Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten liegt bei einem mittelfristigen Kursziel von 11,05 EUR.

• PowerCell Sweden stieg am 01.08.2023 um +1,55%

• Mittelfristiges Kursziel bei 11,05 EUR

• Guru-Rating beträgt nun 2,22 nach zuvor 2,22

Sollten die Analysten Recht behalten und das Kurspotenzial voll ausgeschöpft werden können, erwartet Investoren eine Rendite von beeindruckenden +30,55%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese optimistische Prognose.

Von insgesamt neun bewertenden Analysten empfehlen fünf die Aktie zu halten. Einer rät sogar zum Verkauf und drei Experten sind davon überzeugt sofort zu verkaufen. Kein einziger Analysendienst zeigt...