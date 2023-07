PowerCell Sweden: Analysten sehen Kurspotenzial von +33,48% - Kursziel bei 11,21 EUR

Die Aktie von PowerCell Sweden konnte gestern um +1,44% zulegen und hat in der vergangenen Handelswoche insgesamt ein Plus von +7,36% verzeichnet. Die Stimmung am Markt ist momentan dementsprechend positiv.

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 11,21 EUR (+33,48%). Allerdings gibt es auch Stimmen unter den Experten, die diese Einschätzung nicht teilen. Während sich fünf Analysten neutral positionieren (“halten”), empfehlen drei andere sogar einen Verkauf der Aktie.

Das Guru-Rating für PowerCell Sweden liegt nun bei 2,22 nach zuvor ebenfalls 2,22.