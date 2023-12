PowerCell Sweden Aktie: Was passiert jetzt?

Die Powercell Sweden-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses (GD200) von 6,28 SEK verzeichnet. Der aktuelle Kurs liegt jedoch bei 4,18 SEK, was eine Abweichung von -33,44 Prozent darstellt. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200.

Hingegen beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) 3,91 SEK, was über dem aktuellen Schlusskurs liegt (+6,91 Prozent). Deshalb erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In den Social Media-Diskussionen der letzten Tage war die Stimmung gegenüber Powercell Sweden überwiegend positiv. Es gab neun positive und zwei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Powercell Sweden von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 45,68 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung für Powercell Sweden hinweist. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI (39,74 Punkte) keine überkaufte oder überverkaufte Situation, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen. Insgesamt wird Powercell Sweden daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

