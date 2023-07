PowerCell Sweden-Aktie: Überblick und Auswertung der Ergebnisse

Die jüngste Optimismus-Welle an den Finanzmärkten gab einigen Aktien, die in der Vergangenheit gelitten hatten, einen gewissen Schub. Ein Paradebeispiel hierfür ist die PowerCell Sweden-Aktie, die sich zeitweilig um beachtliche 12,50 Prozent erholen konnte und somit auf das höchste Niveau seit etwa zwei Monaten gestiegen ist.

Der Chart zeigte uns bereits eine leichte Brise eines Comebacks an. Allerdings entwickelte sich daraus nicht viel. Bereits am späten Freitag gaben Anleger ihre Hoffnungen wieder auf und auch am Montag war von einem Bullenmarkt keine Rede mehr.

PowerCell Sweden: Der schnelle Aufstieg und Fall

Die früheren Kursgewinne wurden weitestgehend eingezogen – und das in kürzester Zeit. Heute Morgen notierte der Ticker noch bei 7,25 Euro, nur rund 1,60 Prozent mehr als vor fünf Tagen. Auch wenn es noch immer einen...