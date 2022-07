PowerCell Sweden-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Schon Anfang des Jahres, im Februar, erreichten die Bären ein Kursniveau von etwa 11,50 EUR. Dort stellte sich heraus, dass der Bereich nicht so leicht zu erobern ist. Die Bullen übernahmen das Ruder und mussten es allerdings wieder abgeben. Aktuell handelt der Titel zum wiederholten Male in diesem Kursbereich. Ist das ein günstiges Einstiegsniveau? In diesem Artikel soll geklärt werden,… Hier weiterlesen