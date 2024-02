PowerCell Sweden Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Powercell Sweden-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses (GD200) von 61,04 SEK verzeichnet, was einer Abweichung von -43,28 Prozent vom aktuellen Kurs von 34,62 SEK entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 41,47 SEK liegt mit einem letzten Schlusskurs von 34,62 SEK unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -16,52 Prozent entspricht und zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Powercell Sweden-Aktie beträgt 75, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 60,32, was weder überkauft noch -verkauft signalisiert und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Powercell Sweden.

In den letzten zwei Wochen wurden in sozialen Medien überwiegend positive Bewertungen für Powercell Sweden abgegeben, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Powercell Sweden, und die Rate der Stimmungsänderung war negativ. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt erhält Powercell Sweden aus technischer und sentimentaler Sicht daher eine "Schlecht"-Bewertung.

