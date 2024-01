PowerBand Aktie: Das liegt auf Eis

In den letzten zwei Wochen wurde Powerband von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral" zu.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Powerband-Aktie hat einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen (57,14), auch hier ist Powerband weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche hat Powerband in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -102,07 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 103,56 Prozent weit darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Powerband verläuft aktuell bei 0,02 CAD, während der Aktienkurs selbst bei 0,01 CAD liegt, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 0,01 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse demnach "Neutral".