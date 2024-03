Powell signalisiert: US-Notenbank auf Kurs für Zinssenkungen noch dieses Jahr

Fed-Chef betont: Der Inflationsrückgang im letzten Jahr war bemerkenswert und weit verbreitet. Ein Hoffnungsschimmer?

In einem bemerkenswert breit angelegten Abkühlen der Inflation sieht der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, das vergangene Jahr als Zeichen einer möglichen Wende. Trotz starker Anzeichen für eine anhaltend feste Einstellungspolitik und inflatorischer Daten im Januar bleibt die Erwartung der Federal Reserve unverändert, dass es im Laufe des Jahres angebracht sein könnte, die Zinssätze zu senken. Doch Powell betonte vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses, dass weitere Beweise für eine nachhaltige Verlangsamung der Inflation benötigt würden, bevor solche Schritte gerechtfertigt wären. Die Zentralbank stehe vor der Herausforderung, zwei Risiken auszubalancieren: das Risiko, die Geldpolitik zu langsam zu lockern und damit die Wirtschaft unter dem Druck hoher Zinsen zusammenbrechen zu lassen, und das Risiko einer verfrühten Lockerung, die die Inflation dauerhaft über das Ziel von 2% hinaus anheizen könnte.

Über die letzten zwei Jahre hinweg hat die Fed die Zinsen in dem schnellsten Tempo seit vier Jahrzehnten angehoben, um der Inflation zu begegnen, die ebenfalls auf ein 40-Jahres-Hoch gesprungen war. Seit dem letzten Juli haben die Verantwortlichen den Leitzins in einem Bereich zwischen 5,25% und 5,5% gehalten, während sich die Inflation beruhigte. Dieser Zinssatz beeinflusst weitere Kreditkosten in der gesamten Wirtschaft und befindet sich auf einem 23-Jahres-Hoch. Powell lenkt nun die Aufmerksamkeit darauf, wann die Zentralbank bereit sein könnte, die Zinsen zu senken, da die Inflation nachgelassen hat.

Die jüngsten Wirtschaftsdaten haben jedoch die Skepsis verstärkt. Das Arbeitsministerium meldete, dass die Wirtschaft im Januar doppelt so viele Arbeitsplätze hinzugewonnen hat, wie prognostiziert wurde, und die Inflation, gemessen am bevorzugten Maßstab der Fed, den größten monatlichen Anstieg seit einem Jahr verzeichnete. Dennoch liegt die Inflation deutlich unter dem Stand des Vorjahres. Die Kernpreise, die volatile Nahrungsmittel- und Energiepreise ausschließen, stiegen in den 12 Monaten bis Januar um 2,8%, verglichen mit 4,9% im vorherigen 12-Monats-Zeitraum, wie das Handelsministerium letzte Woche mitteilte.

Die meisten Fed-Beamten glaubten im Dezember, dass sie die Zinsen dieses Jahr etwa dreimal senken könnten, vorausgesetzt, die Inflation nähert sich bis zum Jahresende dem Ziel von 2%. Die Investoren auf den Zinsfutures-Märkten erwarten derzeit, dass die Fed die Zinsen drei- oder viermal in diesem Jahr senkt, beginnend mit ihrem Treffen im Juni. Im Januar verabschiedeten sich die Beamten von der Leitlinie in ihrer sorgfältig abgewogenen Politikerklärung, die seit Juli eine Erhöhung wahrscheinlicher als eine Senkung suggeriert hatte. An deren Stelle traten sie eine neutrale Sichtweise, indem sie feststellten, dass die Risiken für ihre Ziele eines gesunden Arbeitsmarktes und niedriger Inflation „in ein besseres Gleichgewicht rücken“.

Powell äußerte nach dem Treffen im Januar, die Fed könnte langsamer sein, die Zinsen zu senken oder den Prozess hinauszuziehen, sollte sich die Inflation als hartnäckiger erweisen. Sie könnte die Zinsen früher und schneller senken, wenn der Arbeitsmarkt schwächer würde oder es „sehr, sehr überzeugende niedrigere Inflation“ gäbe.

