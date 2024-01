Powell Industries Aktie: Das ist beeindruckend!

Die technische Analyse für Powell Industries zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 68,36 USD, während der letzte Schlusskurs bei 88,4 USD liegt, was einer Abweichung von +29,32 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 83,64 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Powell Industries also ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Branchenvergleich hat Powell Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von 152,73 Prozent erzielt. Dies steht im Vergleich zu einem Anstieg von 242,33 Prozent im Branchendurchschnitt, was einer Underperformance von -89,61 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Powell Industries um 3,59 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Dividenden weist Powell Industries derzeit eine Dividendenrendite von 1,25 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet hat Powell Industries ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31 als unterbewertet betrachtet werden kann. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.