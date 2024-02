Powell Industries Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die technische Analyse der Powell Industries-Aktie zeigt positive Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 79,74 USD, während der letzte Schlusskurs bei 153,93 USD liegt, was einem Unterschied von +93,04 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Werts wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (101,28 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+51,98 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie zeigt eine neutrale Einstufung mit einem Wert von 38 für 7 Tage und einen überverkauften Zustand mit einem RSI25-Wert von 17. Diese Werte führen zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Gut".

Die Anleger-Stimmung ist ebenfalls positiv, da Powell Industries in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen positiv bewertet wurde. Die überwiegend positiven Themen rund um den Wert führen zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Allerdings hat sich die Stimmung in den sozialen Medien in Bezug auf Powell Industries in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke der Aktie in den sozialen Medien wird als neutral bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.