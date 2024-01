Powell Industries Aktie: Die Bären zittern!

Die Diskussionen rund um Powell Industries auf sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt kommt die Redaktion zu dem Schluss, das Unternehmen als "neutral" einzustufen.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wird die Aktie von Powell Industries als "neutral" angemessen bewertet. Der aktuelle Kurs der Powell Industries von 90,34 USD liegt mit +31,69 Prozent Entfernung vom GD200 (68,6 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung im "Gut"-Signal-Bereich. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 83,94 USD auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal betrachtet wird.

Die Stimmung hat sich für Powell Industries in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb für Powell Industries eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Powell Industries liegt bei 52 und wird daher als "neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46 und wird ebenfalls als "neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Aktie von Powell Industries als "neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung, die technische Analyse, das Sentiment und den Relative Strength Index.