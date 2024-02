Pou Sheng Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Pou Sheng-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 33, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 66,67 ebenfalls, dass Pou Sheng weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Pou Sheng also ein "Neutral"-Rating.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Einschätzung einer Aktie ist die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Für Pou Sheng zeigt sich dabei eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Pou Sheng im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,72 Prozent erzielt hat, was 25,65 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -10,42 Prozent, und Pou Sheng liegt aktuell 20,3 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pou Sheng aktuell 7,83, was 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie aus heutiger Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.